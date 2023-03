Il cardinale Zuppi premia Colgan, stella della Maratona

Il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha visitato il ‘Pronto Soccorso Sociale’ , comunità dell’Opera Padre Marella intitolata a Padre Gabriele Digani. Il Cardinale – tra le persone al suo fianco Pier Ferdinando Casini – si è intrattenuto con i volontari donando a David Colgan, vincitore della Maratona di Bologna e testimonial dell’Opera Padre Marella, una litografia di Nicola Zamboni. Con questo dono, l’Opera Padre Marella ha voluto ringraziare Colgan per il sostegno nella ricerca di fondi per l’acquisto di un pulmino. "Ho scelto di sostenere l’Opera di Padre Marella per i progetti in favore dei più fragili. Io metto le gambe, voi il cuore", dice Colgan.