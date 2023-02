Non solo serie D. Oggi, alle 20,30, sono in programma alcune importanti sfide in Eccellenza e Promozione.

Partendo dall’Eccellenza, e precisamente dal girone B, il Castenaso di Marco Gelli è pronto a ospitare la Valsanterno nel posticipo della venticinquesima giornata. La formazione ospite, guidata dal tecnico bolognese Massimiliano Biagi, è quartultima a 16 e in piena bagarre per non retrocedere mentre i locali, pur essendo tredicesimi a quota 34, non possono permettersi passi falsi e, al contrario, vogliono incamerare il prima possibile i punti necessari ad avvicinarsi alla salvezza.

Per quanto riguarda il girone C di Promozione, sono in programma due recuperi di sfide rinviate in montagna per impraticabilità dei terreni di gioco: il Faro Gaggio, reduce dalla vittoria nel derby con il Porretta, ospiterà il Fossolo con il chiaro intento di centrare i tre punti e di riportarsi così al secondo posto (scavalcando l’Atletic Cdr Mutina) a cinque lunghezze dalla capolista Zola Predosa.

Nelle zone calde della classifica, match importante anche per il Porretta, che se la vedrà tra le mura amiche con la diretta rivale Quarantolese. La classifica è cortissima se si pensa che il team porrettano è sestultimo, a 19.

Nel girone D di Promozione l’atteso derby tra la Libertas Castel San Pietro (quintultima a 17) e l’Atletico Castenaso (quinto a 33).