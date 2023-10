Il centrocampista torna a segnare: "La classifica adesso è importante. Voglio migliorare il mio record di sette reti dell’anno scorso». Lewis: "Le cose si stanno facendo interessanti»

"Adesso la classifica è importante e le cose si fanno interessanti: dobbiamo continuare così, siamo una squadra forte". Parola di Lewis Ferguson, che non riesce a non gettare un occhio alla classifica, dopo l’ottavo risultato utile consecutivo stagionale e la seconda vittoria nelle ultime tre giornate. Importante è diventato pure lo scozzese, che un anno fa esatto segnava il primo gol in rossoblù con il Lecce. Con il Frosinone segna il secondo della sua stagione e il nono della sua avventura in rossoblù: "Sono contento e siamo contenti. Abbiamo approcciato bene la partita andando subito in vantaggio. Dopo il secondo gol abbiamo dovuto difendere perché loro sono una buona squadra ma siamo rimasti uniti e abbiamo vinto".

L’obiettivo, ora è rimanere nei quartieri nobili della classifica: "Abbiamo iniziato bene la stagione, ma il campionato è lungo e dobbiamo ragionare gara per gara: vedremo alla fine dove riusciremo ad arrivare. Quel che è certo è che lavoriamo per fare sempre risultato e migliorare". Vuole migliorare anche Ferguson, che punta al record di gol a Bologna: "Io sto bene, sono contento di aver segnato, l’anno scorso sono andato in rete 7 volte e quest’anno mi voglio migliorare, voglio farne di più". Grazia a una rinnovata consapevolezza: "Siamo una squadra forte e molto unita che ha margine per fare sempre meglio, siamo tutti importanti".

Marcello Giordano