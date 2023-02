Il club si unisce a Confidustria Emilia

Il Bologna è entrato a far parte di Confidustria Emilia, associandosi all’ente di riferimento che riunisce e tutela le imprese della regione emiliane. Con questa mossa, il club conferma l’intenzione di fondersi sempre più con il tessuto imprenditoriale del territorio, come racconta l’ad rossoblù Claudio Fenucci: "L’adesione a Confindustria è un ulteriore segnale del forte senso d’appartenenza del Bologna al proprio territorio. Il club è da sempre orientato alla valorizzazione del legame con la nostra regione, che come sappiamo essere una realtà caratterizzata da un tessuto imprenditoriale d’eccellenza fatto di aziende che promuovono sviluppo e occupazione".