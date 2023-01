Il Corticella aspetta Crema C’è la Bagnolese per il Mezzolara

di Nicola Baldini

Neppure il tempo di rifiatare che è già tempo di tornare in campo per il girone D di serie D. Alle 14,30 è in programma il primo turno infrasettimanale di questo 2023, con Mezzolara e Corticella che affronteranno rispettivamente Bagnolese (in trasferta) e Crema (in casa).

In casa budriese, l’umore è alto dopo l’eccellente pareggio per 1-1 centrato contro la capolista Giana Erminio (che veniva da ben sette vittorie consecutive).

In vista della sfida odierna sul campo della Bagnolese l’errore più grande sarebbe quello di guardare la classifica (i reggiani sono penultimi) e sottovalutare così l’impegno.

Al di là del fatto che stanno dimostrando ogni domenica di essere vivi (tre giorni fa la band di Claudio Gallicchio è stata capace di andare ad espugnare 2-0 il difficile terreno di gioco della Sammaurese), la Bagnolese è una formazione difficilissima da affrontare tra le mura amiche. Servirà un grande Mezzolara per riuscire a far ritorno a Budrio con un risultato positivo.

Grande voglia di riscatto, invece, in casa Corticella. Protagonisti di un campionato sin qui ampiamente sopra le righe, gli uomini di Alessandro Miramari sono reduci dall’amara sconfitta per 2-0 (con alcune recriminazioni arbitrali) rimediata contro la diretta rivale per la salvezza Correggese e l’obiettivo è quello di rialzarsi il prima possibile e di mettere così alle spalle questo recente ko.

Undicesimo a quota 29 punti, oggi il Corticella ospiterà al ‘Biavati’ un’altra rivale, ovvero il Crema che lo segue di appena due punti in classifica. L’intera posta in palio permetterebbe a capitan Oubakent e compagni di allontanarsi forse definitivamente dalle zone calde mentre un risultato negativo potrebbe ulteriormente ridurre il vantaggio dalla zona playout che, a causa del grande equilibrio e nonostante l’eccellente score di questa prima parte di stagione biancazzurra, dista appena quattro lunghezze.