Il Corticella ci crede, occasione Mezzolara

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Se la sfida del Mezzolara a Salsomaggiore è determinante, quella interna del Corticella contro il Lentigione non è certo da meno. Neopromossa e sorpresa di questo girone D di serie D, la formazione di Alessandro Miramari – apprezzata per l’ottimo calcio offensivo e palla a terra che sta mostrando indipendentemente dall’avversario –, ha sì raccolto l’eccellente bottino di 33 punti ma, a causa del grandissimo equilibrio che sta regnando, può vantare appena tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Ciò che rende fondamentale la sfida di oggi (’Biavati’, ore 14,30) contro il Lentigione è proprio rappresentato dal fatto che il team reggiano, costruito in estate per navigare serenamente nella parte sinistra della classifica, si è invece trovato inguaiato nella bagarre per non retrocedere e, in questo momento, occupa il sestultimo posto (l’ultimo dei playout) a quota 30.

Una sconfitta significherebbe essere agganciati (è vero che tra le due squadre ve ne sono altre in mezzo vista la classifica cortissima) mentre una vittoria permetterebbe a capitan Oubakent e compagni di mettere un bel solco sulle zone calde. Tra l’altro, il Corticella sta dimostrando di esaltarsi quando si trova ad affrontare le squadre almeno sulla carta più attrezzate.

Nel girone di andata, i biancazzurri sono stati infatti capaci di battere realtà come Forlì, Lentigione, Fanfulla, Ravenna e Carpi (peraltro tutte fuori casa) e, domenica scorsa, la band di Miramari è riuscita a ripetersi, questa volta tra le mura amiche, contro la seconda forza del campionato Forlì.

Nel frattempo, si è però disputato un turno infrasettimanale in cui il Corticella è stato sconfitto dallo United Riccione, di gran lunga la più in forma del girone viste le cinque vittorie consecutive. Il grande equilibrio non permette, di sedersi un attimo e, per continuare ad alimentare il sogno rappresentato dalla salvezza, la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli dovrà regalarsi un’altra giornata da protagonista con il Lentigione.