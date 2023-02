Il Corticella dilaga, scivolone del Mezzolara

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Una prestazione praticamente perfetta permette al Corticella di schiantare 4-1 il Fanfulla e di salire al decimo posto in classifica, a quota 39 punti, a pari-merito con Lentigione e Real Forte Querceta. Sin dalle prime battute di gara, la formazione biancazzurra ha dimostrato di essere più in palla degli avversari. Già al 2’, capitan Oubakent mette in mezzo un gran pallone dalla destra che Farinelli spedisce di poco alto sopra la traversa. Cinque minuti più tardi, il portiere ospite respinge come può una punizione di Menarini e Cudini, ben appostato per la respinta, colpisce clamorosamente la traversa. Al 39’ è ancora Menarini a rendersi pericoloso con un calcio da fermo salvato sulla linea da Bignami. Nel secondo tempo, la gara si stappa, con il Corticella che, dopo appena tre minuti, riesce a portarsi in vantaggio: su un cross di Ferraresi, Sadek si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla nel sacco. La formazione ospite accusa il colpo e, al 25’, la band di Alessandro Miramari trova il raddoppio: è capitan Oubakent, servito dal neo-entrato Larhrib, a trovare il varco giusto e a non lasciare così scampo a Cizza. Passano appena tre giri di orologio e il team biancazzurro cala il tris: su un cross di Menarini, Sadek fa una perfetta sponda per Trombetta che gonfia la rete. Il Corticella continua a premere sulle ali dell’entusiasmo e, al 40’, arriva addirittura il poker: è ancora Oubakent, su assist di Larhrib, a trovare l’angolino. Ad una manciata di minuti dal triplice fischio, il Fanfulla trova il gol della bandiera con De Angelis e, in pieno recupero, Siani sfiora il 4-2. La formazione della presidentessa Roberta Bonfiglioli ha come prossimo obiettivo quello di preparare nel migliore dei modi la difficile trasferta di domenica prossima sul campo del Real Forte Querceta.