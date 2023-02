Il Corticella fa festa, Mezzolara in difficoltà

LENTIGIONE

1

MEZZOLARA

0

LENTIGIONE: Burigana, Roma (28’ st Lattarulo), Egharevba, Sala (39’ st Muro), Formato, La Vigna (21’ st Agnello), Sabotic (21’ st Rossini), Gozzi, Bertolotti (14’ st N. Cortesi), Bonetti, Rossi. A disp. Cheli, Ofoasi, Micheal, Ferrari. All. Beretti.

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Gravini, Landi, Fiore, Dall’Osso, Dalmonte(31’ st Benedettini, 40’ st Lombardi), Roselli (9’ st Jassey), D’Este (27’ st Bertani), Bocchialini, Giannini (30’ st Russo). A disp. Wangue, Mari, Montesi, Panzacchi. All. Nesi.

Arbitro: Guitaldi di Rimini.

Rete: pt 31’ La Vigna.

Note: ammoniti Sabotic, Fiore, Egharevba, Lattarulo, Comastri (vice del Mezzolara, dalla panchina).

SORBOLO (Parma)

Momento difficile per il Mezzolara che perde 1 a 0 sul campo del Lentigione, il sintetico di Sorbolo Mezzani in provincia di Parma. La squadra di Michele Nesi non vince da otto giornate e i tre punti nelle ultime 7 gare ne fanno una delle squadre del girone oggi in maggiore difficoltà, con le formazioni di fondo classifica più attive che mai.

A livello di gioco i bolognesi creano poco, vanno sotto al 31’ della ripresa, ma a parte qualche cross, qualche mischia in area dei reggiani, non ci sono pensieri per il portiere locale Burigana. Tutto si sblocca alla mezz’ora: una bella manovra avvolgente iniziata da La Vigna finisce proprio sui piedi del centrocampista del Lentigione passando per un tacco di Rossi che lo libera: La Vigna apre il piatto destro e centra l’angolo alto alla sinistra di Malagoli. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il Mezzolara per farsi vedere davanti alla porta di casa con due traversoni che sorvolano l’area sotto lo sguardo attento di Burigana. La ripresa inizia subito ad alto ritmo, ma le occasioni sono del Lentigione: al 15’ Formato calcia alto un’ottima occasione dal limite dell’area piccola.

Al 24’ è ancora Formato che si libera bene sulla sinistra, ma il suo mancino viene respinto da Malagoli. Il Lentigione continua ad attaccare per chiudere la partita, ma anche al 30’ l’assist di Formato per la testa di Rossi non sortisce alcun effetto. Così il risultato resta inchiodato sull’1 a 0, e questo nonostante la buona vena del subentrato Jassey che nel finale di gara arriva in area locale, fermato però dall’esperto Gozzi.

Claudio Lavaggi