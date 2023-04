Il Corticella sogna, il Mezzolara ha paura

di Nicola Baldini

Vuole credere fino all’ultimo in una qualificazione ai playoff che profumerebbe di miracolo sportivo il Corticella di Alessandro Miramari. Indicata, in estate, come possibile ‘Cenerentola’ del campionato, la formazione della presidentessa Roberta Bonfiglioli si è salvata con largo anticipo e ora, quando all’appello mancano tre partite, l’obiettivo è cercare di arrivare tra le prime cinque.

Capitan Oubakent e compagni occupano il settimo posto in classifica, a quota 51, e con due sole lunghezze di svantaggio dalla quinta posizione che vede appaiate Real Forte Querceta e Forlì. Il divario avrebbe potuto essere minore dal momento che, domenica scorsa, la band di Miramari ha impattato 1-1 sul difficile campo della pericolante Sant’Angelo dopo aver dominato per lunghi tratti la sfida.

Per continuare a sognare servirà una vittoria oggi, al ‘Biavati’, contro il fanalino di coda Salsomaggiore. La formazione parmense, pur essendo retrocessa da svariate settimane, non sta regalando niente a nessuno e, al contrario, sta onorando fino all’ultimo il campionato. A dimostrazione di ciò vi è il risultato centrato domenica scorsa. Sotto 1-0, tra le mura amiche, contro la Correggese affamatissima di punti salvezza, il Salsomaggiore ha spinto fino all’ultimo e, a una manciata di minuti dal triplice fischio, ha trovato il gol del definitivo 1-1.

Guai a pensare di aver vinto prima di scendere in campo per la band di Alessandro Miramari che, al contrario, dovrà rendersi protagonista dell’ennesima prestazione sopra le righe per portare a casa l’intera posta in palio. Considerando, poi, che il Querceta affronterà la capolista Giana Erminio e che il Forlì sarà di scena a Riccione ecco che una vittoria potrebbe permettere al Corticella di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo. A quel punto non sarebbe comunque fatta visto che il calendario è di quelli tutt’altro che semplici: nelle ultime due, i biancazzurri dovranno vedersela contro due corazzate del calibro della stessa Giana e del Carpi.