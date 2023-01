Il Corticella vuole conferme, Mezzolara riscatto

di Nicola Baldini

Il pareggio a reti bianche centrato sul campo della Sammaurese ha rappresentato una bella iniezione di fiducia per il Corticella di Alessandro Miramari.

E’ vero che, ai punti, capitan Oubakent e compagni avrebbero meritato di portare a casa l’intera posta, ma è altrettanto vero che iniziare l’anno con un risultato positivo, ottenuto sul terreno di una squadra davanti in classifica, non può che essere considerato un valido motivo di soddisfazione. Per la prima volta in stagione, i biancazzurri hanno concluso un match sullo 0-0. Squadra che gioca bene a calcio e che, nonostante sia una neopromossa, attacca sempre con grande sfrontatezza, il Corticella segna molto (con 35 reti all’attivo è il terzo migliore attacco), ma subisce anche molto (38 gol, seconda peggior difesa).

Che sia cambiato qualcosa a livello di attenzione difensiva visto il recente pari a reti bianche? Difficile dirlo ora, ma qualcosa sta cambiando. In stagione, gli uomini di Miramari hanno chiuso solo quattro partite senza subire gol (Forlì, Salsomaggiore, Carpi e, appunto, Sammaurese). Tre di questi sono arrivati nelle ultime quattro partite, dato che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni.

Quello di oggi, alle 14,30, al ‘Biavati’, è da considerarsi tutt’altro che semplice visto che la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli dovrà affrontare la quinta forza Aglianese (32).

Nonostante un ottimo ruolino di marcia che ha sin qui fruttato 26 punti, il Corticella ha sole tre lunghezze di vantaggio dalla zona playout e l’obiettivo è quello di riuscire a incrementare il gap. Per riuscirci servirà svoltare anche a livello di rendimento casalingo. I biancazzurri vanno nettamente meglio in trasferta che in casa: con 19 punti centrati lontano dalle mura amiche, Oubakent e soci sono secondi dietro alla capolista Giana Erminio mentre i soli 7 punti raccolti al ‘Biavati’ fanno del Corticella la peggiore del girone fatta eccezione per l’ormai retrocesso Salsomaggiore.