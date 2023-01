Il Cus Bologna ancora in maglia azzurra con la Rami nei 400

Il Cus Bologna ritrova una maglia della Nazionale. E lo fa nella disciplina regina, l’atletica leggera. Domenica 22 gennaio sono in programma i campionati del Mediterraneo under 23 e, tra le donne, nella specialità dei 400, la convocazione è toccata alla cussina Laura Elena Rami. Giovanissima, con un grande talento, Laura Elena – allenata da Mirco Tonioli – ha dovuto fare i conti nelle ultime stagioni con qualche acciacco di troppo che ne ha limitato l’esplosione. Ma il suo talento e la sua voglia sono stati superiori a tutto e Laura Elena, con il suo entusiasmo, sarà una delle ragazze che rappresenterà la Nazionale italiana. La prova, indoor, è in programma al velodromo Lluis Puig di Valencia.

"Il 2023 – dice il vice dt azzurro, Andreozzi – sarà una stagione ricca di appuntamenti per l’attività giovanile"