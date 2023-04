Il Cus Bologna di Lolli piega Firenze 78-63 Bianchini e Tosini vedono le finali di Camerino

Buona la prima per i campioni d’Italia universitari del Cus Bologna. La formazione dell’Alma Mater supera il Cus Firenze per 78-63 (25-14, 44-32, 64-45 i parziali) e ipoteca così il passaggio alle finali di Camerino, a fine giugno. Ma Matteo Lolli (assistito da Giorgio Broglia e Matteo Galli), il tecnico che ha condotto il Cus Bologna alla conquista di tre titoli europei (nessuno in Italia come l’Alma Mater), predica prudenza. "Abbiamo vinto, non stravinto – dice Lolli –. Prepariamoci per il ritorno".

Il tabellino: Bavieri 7, Tosini 9, Grotti 2, Cinti 7, Daly 6, Ranieri 16, Salsini 8, Folli 8, Bianchini 11, Beccafichi 4, Terzi.