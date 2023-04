Il Cus guarda avanti pensando a Camerino

Tempo di assemblea per il Cus Bologna. Dopo il direttivo del 14 febbraio, il centro universitario sportivo di Bologna, il cui presidente è Piero Pagni, si ritroverà il 17 aprile al centro universitario Record di via del Pilastro (alle 18 in prima convocazione, alle 19 in seconda). All’ordine del giorno, dopo la costituzione degli uffici dell’assemblea: la nomina del presidente dell’assemblea; il billancio consuntivo 2022: relazione tecnico-morale-finanziaria e relazione collegio sindacale anno 2022; varie ed eventuali.

Sarà l’occasione anche per parlare dei prossimi appuntamenti che vedranno l’Università di Bologna protagonista ai campionati nazionali universitari di Camerino dal 17 al 25 giugno.