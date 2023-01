Il Cvd Casalecchio ha deciso di premiare gli atleti-studenti nel nome di ’Veggio’

Un nome imponente come quello della leggenda del basket bolognese Roberto ‘Veggio’ Ventura non ha mai smesso di echeggiare, anche a un anno dalla sua scomparsa. Tanto che c’è chi, come il presidente del Cvd Casalecchio Massimo Casanova, gli ha intitolato il premio ‘School & Basketball’, indirizzato ai tesserati rossoblù delle scuole medie e superiori che riescano a coniugare impegno scolastico e sportivo. "Avevamo voglia di mandare un messaggio positivo – spiega il presidente – verso quei ragazzi che si impegnano a scuola e in palestra senza sacrificare studio o sport. L’idea – spiega Casanova – è nata da me, ma su suggerimento di altre società di Bologna che questo tipo di progetto lo hanno promosso in passato e mi interessava al contempo fare qualcosa per ‘Veggio’, al quale dedicherei un palasport, che ha cresciuto e amato centinaia di ragazzini e ragazzine nel corso della sua carriera: parallelamente stiamo lavorando al rifacimento di un campetto alla Croce di Casalecchio, dove i tempi sono un po’ lunghi ma si farà presto, e un torneo di basket ancora in lavorazione".

Un premio in denaro per far amministrare ai ragazzi le loro prime somme: verranno premiati i migliori voti a fronte di una presenza di almeno l’80 percento fra allenamenti e partite. "Abbiamo messo in palio 6 premi per i ragazzi delle scuole medie e superiori e si tratta di buoni Amazon: 300 euro il primo premio, 150 il secondo e 100 tutti gli altri. Questo permetterà ai ragazzi di amministrare le loro prime somme ed è un progetto che è stato supportato da Lavoropiù, che è estremamente sensibile a certe tematiche". Un riconoscimento al merito scolastico e all’impegno sportivo. "Con ‘School & Basketball’ non premieremo chi fa 30 punti ma sacrifica lo studio, bensì chi riesce a bilanciare entrambe le cose: ci sembra una cosa educativa da trasmettere ai ragazzi di quell’età. Io ad esempio non avrei mai potuto vincerlo, io a scuola ero un mestierante ma me la sono sempre cavata".

Giacomo Gelati