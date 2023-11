Il dall’ara si prepara. Contro il Torino oltre 19mila tifosi. Juric, ansia per Vlasic

Oltre 19mila le presenze previste per la ripresa del campionato. Il Bologna ospiterà il Torino lunedì 27 alle 20.45, la prevendita deve ancora entrare nel vivo, ma i numeri attuali lasciano pensare che anche con i granata il colpo d’occhio sarà d’eccezione. Il Bologna è chiamato a riprendere il cammino dopo il ko con la Fiorentina ed è attualmente a 3 punti dal Napoli quarto e a 2 da Fiorentina e Atalanta. Con il Torino sarà scontro diretto per l’Europa, in vista del quale Juric è in apprensione per le condizioni di Vlašic, in crescita con Sassuolo e Monza. La federcalcio croata ha infatti comunicato che il fantasista ha dovuto abbandonare il ritiro della nazionale per un problema fisico che lo mette in dubbio per la sfida con i rossoblù: "Dopo l’allenamento di martedì sera è apparso chiaro che a causa del dolore al pube Vlašic non avrebbe potuto essere a disposizione con Lettonia e Armenia".