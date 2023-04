Il Dall’Ara viaggia verso il sold-out

Una cosa appare certa: la sfida di domani col Milan in termini di presenze al Dall’Ara supererà il primato stagionale dei 28.317 spettatori fatti registrare lo scorso 26 febbraio con l’Inter. Il cassiere rossoblù si frega le mani e attende le ultime curve della prevendita per far di conto.

Da qui al tutto esaurito mancano solo poche centinaia di biglietti nei settori più nobili, ovvero tribuna numerata e tribuna Gold. Non è detto che tutti i tagliandi rimasti da qui a domani alle 15 trovino un padrone, ma il colpo d’occhio al Dall’Ara è già garantito. Insieme, ovviamente, a un super incasso.