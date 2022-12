Il debito Covid rateizzato in cinque stagioni: margini di manovra migliori per il mercato

Gli ultimi giorni dell’anno portano buone notizie per le casse dei club di serie A, Bologna incluso: le società potranno dilazionare nei prossimi 5 anni le tasse arretrate e bloccate con il Covid, per un totale di 500 milioni di euro. Erano 13 la parte spettante al Bologna, che aveva accantonato previdentemente a bilancio. Ma data l’opportunità, oggi il Bologna dell’ad Claudio Fenucci (nella foto Schicchi), salvo sorprese, dovrebbe prendere la decisione di rateizzare nei prossimi 5 anni il saldo, al netto del 3 per cento di interessi, che porterà la cifra complessiva da saldare al fisco a 13 milioni e 390mila euro: non più in un colpo solo, ma nei prossimi cinque anni al ritmo di 2 milioni e 678mila euro. La mossa darà respiro alle casse rossoblù, al sicuro grazie alla solidità della proprietà, che aveva già accantonato i 13 milioni a bilancio.

Saputo, così, non dovrà anticipare nuove immissioni di denaro e gli uomini mercato avranno margini di manovra in vista del mercato. Un prestito oneroso con diritto di riscatto potrà essere impostato, qualora si rendesse necessario. La priorità è l’arrivo di un terzino sinistro, data la probabile permanenza di Nicola Sansone, in caso di addio di Kasius e Vignato: il tutto per anticipare l’inserimento della pedina che sostituirà l’addio di Andrea Cambiaso, che in estate rientrerà alla Juventus dal prestito.

Obiettivo principale è il moldavo di passaporto portoghese Oleg Reabciuk (24 anni): incontro con l’Olympiacos in programma nei primi giorni di gennaio, per capire se sia possibile impostare un prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, per il giocatore in scadenza il 30 giugno 2025. Le alternative, sul mercato estero, portano i nomi di Aaron Martin (24) del Mainz e Toni Lato (24) del Valencia, entrambi in scadenza a giugno. In Italia, invece, il Bologna segue Terzic della Fiorentina, mentre Parma, Sassuolo e Samp propongono Osterwald, Kyriakopoulos e Marchizza, e Augello in cambio di Vignato.

Marcello Giordano