Il derby è del Msp: 3-0 al Fossolo

Grazie a una partita praticamente perfetta, l’Msp si aggiudica 3-0 l’unico derby andato in scena sul campo del Fossolo riuscendo a bissare l’ottima vittoria centrata 7 giorni fa contro la più quotata Comacchiese. Derby a parte, le altre 6 formazioni bolognesi che militano nel girone C di Promozione hanno raccolto il bottino di tre vittorie, un pari e 2 sconfitte. A esultare sono state le tre compagini meglio costruite per navigare nei piani alti della classifica. L’Osteria Grande ha espugnato 2-1 il campo dello Sparta, l’Atletico Castenaso è passato 3-0 a Comacchio mentre il Felsina ha battuto 2-0 il Placci Bubano tra le mura amiche. L’unico pari lo ha raccolto il Trebbo 2-2 sul terreno del Valsanterno mentre Anzolavino e Junior Corticella hanno rimediato 2 ko interni: 3-2 dal Mesola e 1-0 dalla Portuense.