"Il diploma in cucina vale come uno scudetto"

di Alessandro Gallo

Air Mont s’è ritirato da tempo. Al suo posto, oggi, c’è Chef Mont, un uomo di 47 anni (compiuti mercoledì) che, nelle ultime tre stagioni, s’è ritirato in versione quasi monastica per conseguire un sogno.

"Ce l’ho fatta. Ho il diploma dell’istituto Alberghiero. Adesso cerco un ristorante per fare esperienza, ma le caratteristiche dello chef ce le ho già tutte".

Air Mont o, Chef Mont è Marcello Montalto, ex nazionale di pallamano, stella di prima grandezza del Bologna United capace, in carriera, di realizzare solo con la maglia del Bologna più di duemila reti. Nessuno come lui, all’ombra delle Due Torri.

Marcello, raccontiamo gli ultimi tre anni.

"Sveglia alle 5. Poi al lavoro – tecnico nella produzione di gomme – dalle 6 alle 15. Una doccia veloce e poi a scuola, all’Alberghiero, dalle 17 alle 20,45. Tutti i giorni così, dal lunedì al venerdì".

Festa nel weekend?

"Magari. Dovevo studiare. E’ stata dura. Ma ne valeva la pena".

Cosa significa questo diploma per lei?

"E’ lo scudetto che ho sempre sognato. In carriera mi sono tolto tante soddisfazioni. Mi è mancato lo scudetto. Ecco, questo diploma è il mio tricolore".

Lei, da Charleroi alle Due Torri.

"Sono nato in Belgio, la mia famiglia è siciliana. Sono venuto presto a Bologna e, adesso, vivo a Castel San Pietro".

Meglio un gol in serie A o un piatto ‘stellato’?

"Soddisfazione identica. Diciamo che il gol è più adrenalico. Ma quando uno apprezza il piatto che gli hai appena servito, dopo averlo cucinato, è una bella goduria. Adesso devo pensare ai miei amici della pallamano".

In che senso?

"Negli ultimi tre anni non ho praticamente visto nemmeno una partita. Contatto Giorgio Tedesco, l’anima del Bologna United e Bingio Garau. Mi piacerebbe preparare una bella cena per tutti gli amici della pallamano. E credetemi, sono davvero tanti".

Quali sono le sue specialità?

"I primi piatti. Ma anche la carne, frullata in un certo modo. Tornando ai primi, pasta alle sarde, con pesce spada, al tonno. E ancora spezzatini e tajine marocchino".

Dolci?

"Passo".

Perché?

"Ho fatto anche pasticceria. Ma i dolci sono un’altra cosa. Dovrei ripartire da zero. Preferisco concentrarmi su altro".

Ha citato piatti della cucina siciliana. Specialità marocchine. E Bologna?

"Bologna c’è sempre. Le lasagne sono uno dei miei piatti da battaglia. Ragù con cannella. Oppure lasagne con calamari e polpi. Poi tagliatelle, ai funghi, al radicchio. E tortellini. Anche se i ravioli sono più facili da fare".

Anche sfoglino?

"Certo, vado di matterello. C’era una sfoglina che ci ha insegnato tanto. E io mi sono adattato".

Bello quel diploma.

"E’ il mio scudetto. E pensare che avrei voluto fare l’alberghiero quando ancora ero in età da studente".

Poi che accadde?

"Mamma Francesca non era convinta di questo diploma. Era sicura fosse una scelta per non studiare. Adesso è contenta. Vado a trovarla in Sicilia e la convinco con piatti particolari. Anche se quando torno a casa sua mi tiene lontano dai fornelli. Però le ho proposto un piatto di spaghetti alle vongole con salsa verde di basilico. L’ho conquistata".

Montalto lo sperimentatore.

"Ho un bel giardino a Castel San Pietro. Posso coltivare le erbe e gli odori in prima persona. E uso il tutto nei miei piatti. Adesso, però…".

Dica.

"E’ il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ero in una classe particolare. Praticamente, visto che sono un over 40, ero il più vecchio. Ma anche uno dei più entusiasti. E così ho fatto come quando giocavo. Ho trascinato i miei compagni".

E adesso?

"I tempi per le vacanze sono ancora lontani. Devo lavorare. E, soprattutto, devo far girare il mio curriculum. Mi piacerebbe cominciare subito, per migliorare, per avere esperienze dirette".

Segnava valanghe di gol, sogna e realizza piatti da leccarsi i baffi. La nuova vita di Marcello Montalto da Charleroi, ma con il cuore a Bologna, è appena cominciata.