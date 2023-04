Il Fanfulla penalizzato di quattro punti Così il Mezzolara di Nesi può respirare

La notizia era nell’aria, ma da ieri è diventata ufficiale. Il Fanfulla è stato penalizzato di quattro punti per aver utilizzato per più partite un calciatore che doveva ancora scontare una giornata di squalifica dalla stagione precedente.

Questa penalizzazione comminata al team lombardo ridisegna, e non poco, la classifica del girone D di serie D, dove nella parte bassa sta andando in scena una feroce bagarre per non retrocedere. Passando da 46 a 42 punti, il Fanfulla va a posizionarsi al quintultimo posto e, in virtù di ciò, il Mezzolara sale al dodicesimo. Il team di Michele Nesi, pur avendo gli stessi punti di Lentigione e Sant’Angelo, è da considerare davanti grazie alla classifica avulsa. Fare calcoli è comunque prematuro dal momento che, da qua alla fine del campionato, mancano ancora due fondamentali partite contro Real Forte Querceta e United Riccione.

La nuova classifica: Giana Erminio 74, Pistoiese 72, Carpi 58, Ravenna 55, Real Forte Querceta, Corticella e Forlì 54, Aglianese 49, Prato, Sammaurese e United Riccione 48, Mezzolara, Lentigione e Sant’Angelo 45, Crema 44, Fanfulla e Correggese 42, Bagnolese 37, Scandicci 36, Salsomaggiore 13.