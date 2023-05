Il Faro espugna Camposanto ed è già in finale

Con Zola Predosa e Massa Lombarda già vincitrici dei gironi C e D di Promozione, l’interesse principale dell’ultima giornata ha riguardato la zona playoff e la bagarre per non retrocedere. Nel raggruppamento C, il Faro Gaggio ha espugnato il campo della Virtus Camposanto ed ha chiuso così il campionato al secondo posto: il team gaggese assisterà da spettatore alla semifinale playoff tra Atletic Cdr Mutina e Castelnuovo ed affronterà la vincente in finale.

Nelle zone calde, Msp e Fossolo hanno vinto le rispettive sfide contro Trebbo e Atletico Spm, il primo ha trovato la salvezza, il secondo dovrà fare i playout contro i X Martiri. Il Porretta, che non è andato oltre lo 0-0 interno contro il San Felice, è retrocesso in Prima Categoria.

Nel raggruppamento D, ad aggiudicarsi lo sprint per il secondo posto è stato l’Atletico Castenaso, che ha espugnato 3-0 il campo dello Sparta.

Il team di Gianni Mazzoni affronterà il Mesola in semifinale playoff mentre l’Osteria Grande, sconfitta dalla Portuense, se la vedrà con il Reno. In zona salvezza, la Libertas Castel San Pietro è caduta tra le mura amiche contro il Fosso Ghiaia e, a causa di questo ko, retrocede direttamente in Prima Categoria.

n. b.