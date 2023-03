Il Faro frena, lo Zola può ipotecare il titolo

La serata di recuperi del girone C di Promozione non ha portato bene alle due bolognesi scese in campo. Il Faro Gaggio ha infatti impattato 1-1 tra le mura amiche contro la penultima della classe Atletico Spm mentre l’Msp è stato nettamente sconfitto 3-0 sul terreno di gioco del Castelnuovo. Il team gaggese sognava di aggiudicarsi il recupero per riportarsi a -5 dalla capolista Zola Predosa, ma, come detto, è arrivato solamente un pareggio: al vantaggio locale di Satalino ha infatti risposto nella ripresa Cheli. A questo punto le lunghezze di distacco dalla vetta sono sette, con il Zola che, viste le poche partite mancanti, potrebbe aver ipotecato il titolo. In corsa per la salvezza è invece l’Msp che, a causa del ko in terra modenese, non si muove da quota 28. I punti di vantaggio sulla zona playout sono appena tre, ma la prima storica salvezza in Promozione sembra essere comunque alla portata.

Classifica: Zola Predosa 56, Faro 49, Atletic Cdr Mutina 47, Castelnuovo 42, Trebbo 36, San Felice 34, X Martiri 30, Quarantolese, Msp e Virtus Camposanto 28, Fossolo 26, Casumaro 25, Porretta, Cavezzo e Atletico Spm 22, Vadese S. L. 9.