Posticipi e recuperi nel calcio dilettanti. Partendo dall’Eccellenza, nel girone B si è giocato il posticipo della 25ª giornata tra il Castenaso di Marco Gelli e la Valsanterno. Al ‘Negrini’ è 1-1, con gli ospiti che si portano in vantaggio con una punizione di Tonini al 25’ e i padroni di casa che trovano il pari nella ripresa con Jammeh. Nel campionato di Promozione, tre recuperi di sfide rinviate per impraticabilità dei campi. Nel girone C, il Faro Gaggio ha la meglio 3-1 sul Fossolo e, grazie a questo successo firmato Lenzi, Farini e Vitali (per gli ospiti a segno Martini), la formazione gaggese si è riportata al secondo posto solitario a cinque lunghezze dalla capolista Zola Predosa. Nelle zone calde 0-0 nello scontro salvezza tra Porretta e Quarantolese. Nel girone D, vittoria esterna per 3-1 dell’Atletico Castenaso nel derby contro la Libertas: per gli ospiti hanno segnato Napolitano, Capitanio e Di Salvo.