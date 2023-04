Il Felsina non sfrutta la superiorità e perde ai rigori

FELSINA

4

CIVITELLA

5

(dopo i calci di rigore)

FELSINA: Tunioli, Magli, Sabbi, Bolelli, Cristiani, Garuti, Frau, Hinek (22’ st Cordoni), Luppi (22’ st Mannocci), Betti (1’ sts Moscato), Costantini (7’ pts Iovino). All. Ansaloni.

CIVITELLA: Vestrucci, S. Cucchi (18’ sts Benini), Gregori, Fazzini (14’ pts Ricci), Morigi, Budrioli, A. Cucchi (1’ pts Bellavista), Mazzanti (10’ pts Ruggeri), Piraini, Monti, Leggio (15’ st Ferro). All. Vittozzi.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna.

Reti: 3’ pts rig. Costantini, 7’ sts Monti. Sequenza rigori: Frau gol, Morigi gol, Sabbi parato, Ferro parato, Bolelli parato, Gregori gol, Cordoni gol, Benini gol, Garuti gol, Monti gol.

Note: espulso al 2’ sts Piraini. Ammoniti Fazzini, Gregori, Piraini, Monti, Garuti, Mazzanti.

La lotteria dei calci di rigore costa cara al Felsina di Alessandro Ansaloni che, nella finale di Coppa di Prima Categoria, viene sconfitto dai romagnoli dei Civitella. I tempi regolamentari si sono chiusi a reti bianche nonostante parecchie occasioni da gol costruite dai bolognesi (su tutte Frau nel primo tempo e Mannocci ad una manciata di secondi dal triplice fischio). Ad inizio supplementari il Felsina la sblocca grazie a un calcio di rigore trasformato da Costantini. A inizio secondo tempo extra-time, i romagnoli restano in dieci per il doppio giallo rimediato da Piraini. Nonostante l’inferiorità numerica il Civitella riesce a trovare il pareggio con una velenosa conclusione di Monti. Si va ai calci di rigore, dove si rivelano purtroppo decisivi gli errori di Sabbi e Bolelli. Per la band di Ansaloni resta comunque una grande stagione vista la vittoria del campionato.

n. b.