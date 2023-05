Il Genoa batte l’Ascoli e torna in A Gilardino fa centro al primo colpo

Un altro campione del mondo è promosso in serie A. Alberto Gilardino e il Genoa possono festeggiare la promozione con due giornate di anticipo dopo la vittoria sull’Ascoli per 2-1 e il contemporaneo pareggio del Bari (1-1 a Modena): i rossoblù tornano quindi subito in serie A dopo un solo anno, affiancandosi al Frosinone di Fabio Grosso, altro campione di Berlino 2006. Gilardino, subentrato dopo l’esonero di Blessin il 5 dicembre, ha ottenuto il traguardo storico grazie a Mattia Bani, autore dell’1-0, e a Badelj che realizzato il 2-0 prima del gol di Marsura.