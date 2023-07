Il giorno di Zirkzee: resta sotto le Torri

Oggi torna in città l’ultimo dei rossoblù che manca all’appello: Joshua Zirkzee. Il nazionale Under 21 olandese, reduce dall’Europeo di categoria, rientrerà in queste ore sotto le Due Torri ma non raggiungerà la squadra in Alto Adige. Dal momento che il Bologna chiuderà il ritiro sabato sfidando in amichevole il Palermo a Rovereto (arbitrerà Sozza di Seregno) Motta ha deciso che è meglio che Zirkzee si alleni a Casteldebole e si unisca alla squadra all’inizio della prossima settimana. Intanto a Valles ieri i rossoblù si sono allenati solo al mattino. Thiago aveva regalato al gruppo il pomeriggio libero, ma il programmato rafting sui torrenti della Val Pusteria è stato annullato per il rischio temporali. Così i calciatori sono rimasti a riposarsi in albergo mentre Motta e il suo staff non hanno staccato la spina, prima con un sopralluogo al campo e poi con una riunione tecnica nell’ufficio allestito all’interno dell’hotel.

m. v.