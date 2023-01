Il Gran Premio della Vittoria è di Becoming

In una bella cornice di festa è andato in scena il Gran Premio della Vittoria, primo evento classico della nuova stagione, con quattordici soggetti al via impegnati sulla distanza dei 2.400 metri e un estremo equilibrio tattico a caratterizzare la contesa. Becoming guidato da Marco Stefani per il training di Mauro Baroncini ha agguantato il successo nelle battute finali alla media di 1.15.5 nei confronti di Brooklyn Lux e su Corsaronero Font. Per il catch driver modenese, ma ormai bolognese di adozione, si tratta della terza vittoria nella classica dell’Epifania. Nel contesto della giornata festiva da segnalare anche il triplo per il driver Alessandro Gocciadoro che si è imposto con Destiny Effe, Daughter As e Verdon Wf, rispettivamente alla terza, quinta e sesta e corsa del pomeriggio. Epilogo del pomeriggio con la “SuperTris” che ha premiato Coco Jumbo Adv interpretato da Ferdinando Minopoli.

A cornice del grande evento ippico tante famiglie e bambini hanno accolto la befana che come da tradizione è arrivata a cavallo e ha donato le calze ai bambini.

La manifestazione è stata a sostegno della “Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, presente all’Arcoveggio anche la presidente dell’associazione “Gli Amici di Luca” Maria Vaccari. L’ippodromo di Bologna in queste settimane osserverà la consueta pausa invernale e tornerà in scena il prossimo 23 febbraio.

Il driver modenese Marco Stefani è stato premiato dal presidente di HippoGroup Cesenate Massimo Umberto Antoniacci e dalla vicepresidente del quartiere Navile Anna Del Mugnaio.