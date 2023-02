Il Granamica cerca continuità con la Savignanese Atletico Castenaso, sfida d’alta quota a Solarolo

Con la Serie D che giocherà regolarmente domani alle 14,30, saranno i campionati di Eccellenza e Promozione a dare il via al weekend di calcio dilettanti con tre anticipi in programma oggi alle 15. Partendo dall’Eccellenza, a inaugurare la 27° giornata del girone B ci penserà il Granamica di Davide Marchini che, tra le mura amiche, ospiterà la Savignanese, formazione romagnola con cui condivide il quinto posto in classifica a quota 45 punti. Reduce da due vittorie consecutive contro Medicina e Valsanterno, il team di Minerbio scenderà in campo con il chiaro intento di dare continuità ai risultati positivi.

Passando alla Promozione, giunta al 21° turno, nel girone C il Fossolo ospiterà la Virtus Camposanto. Si tratta di un match estremamente importante per la compagine bolognese visto che, a causa dei recenti risultati negativi, ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Morale a mille, invece, per l’Atletico Castenaso (girone D) che, grazie all’eccellente ruolino di quattro vittorie consecutive, ha agganciato il terzo posto in classifica. Oggi il team di Gianni Mazzoni farà visita al Solarolo, sorpresa del campionato che lo precede di due punti al secondo posto.

Nicola Baldini