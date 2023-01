Il Granamica di Marchini fa festa con Baldazzi

È stato un inizio fondamentalmente positivo quello delle cinque formazioni bolognesi che partecipano al girone B di Eccellenza. Dopo l’amaro pareggio per 2-2 centrato dal Medicina Fossatone nell’anticipo di sabato andato in scena sul terreno di gioco del Masi Torello Voghiera (i giallorossi erano infatti in vantaggio 2-1 e, dopo aver fallito un calcio di rigore, hanno subìto il pari in pieno recupero), nella giornata di ieri è arrivato l’ottimo bottino di tre vittorie e un solo pari. Il ruolo di grande protagonista di giornata se l’è aggiudicato il Granamica di Davide Marchini che, tra le mura amiche, si è tolto la grande soddisfazione di battere di misura (1-0 firmato Baldazzi) la seconda forza del campionato Sanpaimola. Ottima la vittoria interna del Progresso che, grazie a questi tre punti, si mantiene al quarto posto a quota 41: la band di Franco Farneti ha regolato 4-2 il Classe. A segno sono andati Ghebreselassie (doppietta), Rossi e Baietti. A dire poco strepitosa anche la vittoria centrata dal Bentivoglio di Nicola Galletti sul terreno di gioco della diretta rivale per la salvezza Cattolica: alla prima stagione della loro storia in Eccellenza, i rossoblù hanno vinto 3-2 grazie alle reti di Grazia (doppietta) e Mura e, in virtù di questo, salgono addirittura a 31 punti. Pareggio casalingo, infine, per il Castenaso di Marco Gelli, che non va oltre l’1-1 (gol di Jammeh) contro i romagnoli del Pietracuta.