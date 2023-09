Il grande abbraccio della Davis a Bologna. Campi in centro e ‘villaggio’ all’Unipol Arena

di Francesco Moroni

Il giorno tanto atteso. Si alza il sipario sulla Coppa Davis 2023, con l’Italia impegnata alle 15 contro il Canada (campione uscente) nel match d’esordio del gruppo A per la Nazionale. E in città la febbre del tennis non è mai stata così alta: basta mettere piede in piazza Maggiore dove, da ieri, sono stati installati due mini campi proprio tra Palazzo d’Accursio e il Crescentone.

Un torneo (il più prestigioso per quanto riguarda le squadre nazionali di tennis maschile) che per il secondo anno di fila porta sotto le Torri l’atmosfera dei grandi eventi internazionali. L’obiettivo, dopo una prima edizione di ‘rodaggio’, è bissare, anzi superare la passata edizione: "Quest’anno abbiamo avuto più tempo per fare le cose in grande: vogliamo superare i 28mila biglietti venduti lo scorso anno", aveva raccontato Mattia Santori, delegato del sindaco Lepore ai grandi eventi sportivi.

I biglietti per le partite della Nazionali sono già andati a ruba: ne restano solo una manciata, i più costosi, per il match di oggi pomeriggio. E anche quelli a tariffa più bassa per i prossimi impegni sono esauriti. I ragazzi di capitan Volandri, dopo l’impegno di oggi, torneranno all’Unipol Arena venerdì per sfidare il Cile e domenica contro la Svezia. Chiunque fosse in possesso di un ticket per le altre partite, lo stesso giorno potrà andare – durante la mattinata – a gustarsi l’allenamento di Musetti, Sonego, Arnaldi, Bolelli e Vavassori.

Fuori dal palasport di Casalecchio, intanto, ha preso vita il ‘villaggio’ immaginato per ospitare la Davis. Un campus così come succede nei più grandi tornei del circuito. Simbolico, inoltre, il cocktail di benvenuto Ma non solo: domenica, poi, l’attività sportiva sarà protagonista ai Giardini Margherita con gli ‘Sport days’. Una festa per l’intera città, che l’hanno scorso ha visto oltre 20mila partecipanti.

Intanto, però, impazza la voglia di grande tennis. Dopo le esclusioni prestigiose di Sinner e Berrettini a causa di problemi fisici e quella di Fognini, con conseguente vortice di polemiche, resta la voglia di gustarsi i colpi della Nazionale e di lasciarsi alle spalle i malumori degli ultimi giorni. Secondo i bookmaker l’Italia resta la seconda favorita per la vittoria finale dell’insalatiera, dietro soltanto alla Serbia di Nole Djokovic, fresco vincitore dello Us Open. Certamente, fino a domenica, tutti i riflettori resteranno puntati sull’Unipol Arena: il tennis è servito.