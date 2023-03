Il Magazine della Effe ritorna al PalaDozza

Torna Fortitudo News, il magazine di approfondimento che parla Effe. Prima squadra ma anche Consorzio, Academy, Fortitudo per il Sociale e tanti altri contenuti saranno al centro del focus. Da ieri tutti i tifosi e appassionati potranno ritirare allo Store di via Riva Reno la copia del primo numero del nuovo giornalino che, sempre gratuitamente, verrà poi aggiornato e distribuito al PalaDozza in occasione di ogni partita casalinga della Fortitudo Flats Service. Una bella iniziativa da parte della società e di Andrea Tedeschi, per far conoscere ai propri tifosi tutto il Mondo Fortitudo. Sul fronte basket giocato oggi infine prendono il via la Final Four di Coppa Italia di serie A2 e B. Per quel che riguarda la serie A1, alle 17.45 si giocherà Vanoli Cremona-Torino, mentre alle 21 è in programma Cantù-Cento. Domani alle 16 la finalissima di serie B (Rieti-Faenza e Vigevano-Orzinuovi le semifinali) e alle 19 quella di A2, atto conclusivo della due giorni di coppa a Busto Arsizio.