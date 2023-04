Il Manchester City insidia l’Arsenal

A un mese e mezzo dalla fine dei tornei maggiori solo Barcellona e Napoli sono al riparo da sorprese. In Premier, Bundesliga e Ligue1 è corsa a due tra Arsenal e Manchester City, Bayern e Dortmund, Psg e Lens. In Inghilterra, in particolare, Klopp ha fatto un grande favore al suo rivale storico Guardiola (il Liverpool ha frenato l’Arsenal) e il Manchester City, che ha una gara da recuperare, è potenzialmente a -3 dalla capolista Si infiamma una Premier che sembrava archiviata, col City che è in splendida forma (ha annichilito 3-0 il Bayern) e ha un impegno facile col Leicester. Qualche difficoltà in più potrà trovare l’Arsenal nel derby col West Ham, reduce da due successi in tre gare. Continua a galoppare il Newcastle che avrà un avversario insidioso nell’Aston Villa di Emery. Più facile il compito di Manchester United e Tottenham contro Nottingham e Bournemouth.

Nutre crescenti speranze il Brighton che deve recuperare due gare. Domani potrebbe approfittare della crisi senza fine del Chelsea, affidato ora a Lampard, e che è affondato al Bernabeu, secondo pronostico. Cerca di raggiungere almeno l’Europa minore l’irriconoscibile Liverpool di Klopp che gioca lunedì a Leeds.