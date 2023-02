Il mea culpa di coach Scariolo "Troppo nervosi nel primo tempo"

Nell’analizzare questa finale Sergio Scariolo ammette che nel preparare la gara qualcosa è andato storto. "Purtroppo non sono riuscito a tenere la squadra estranea al rischio della pressione – spiega il coach bianconero – che gioca brutti scherzi come abbiamo visto anche in altre formazioni in giro per l’Eurolega. Il nervosismo del primo tempo è stato evidentissimo ed è espresso dal 614 ai liberi, poi siamo riusciti a tornare un paio di volte a un possesso di distanza, sicuramente più grazie alla tattica e alla generosità individuale che alla tenuta difensiva. Non siamo mai riusciti a marcare le guardie con efficacia, soprattutto Della Valle. Abbiamo ottenuto qualcosa con la zona, ma sappiamo che questa deve essere la ciliegina sulla torta, non la torta che, per noi, resta sempre la difesa individuale. Quando siamo tornati a un possesso loro ci hanno fatto un canestro con una guardia e l’unica volta che non è successo hanno comunque preso rimbalzo d’attacco. Brescia ha vinto con merito".

Scariolo oggi raggiungerà la Spagna e sarà sulla panchina della nazionale iberica per le due partite di qualificazione ai prossimi mondiali. Dovrebbe comunque tornare a Bologna per la gara di venerdì quando la V nera ospiterà il Baskonia, per poi ripartire dato che domenica affronterà la squadra azzurra allenata da Gianmarco Pozzecco.

Andata e ritorno e ripartenza anche per Toko Shengelia che dividerà la settimana tra la nazionale georgiana e l’impegno contro i baschi.

Oggi sono previsti esami per Nico Mannion con la sua schiena che continua a fare le bizze e per questo motivo non è sceso in campo a Torino ed è a rischio il suo impegno con la nazionale.

Massimo Selleri