Il Mezzolara cerca il riscatto allo Zucchini con la Sammaurese Il Corticella in visita al Riccione

di Nicola Baldini

Ennesimo turno infrasettimanale di questa lunga stagione oggi, alle ore 14,30, per il girone D di serie D. Le due formazioni bolognesi che vi partecipano affronteranno altrettante realtà romagnole: il Mezzolara di Michele Nesi ospiterà la Sammaurese mentre il Corticella (foto Schicchi) sarà di scena sul terreno dello United Riccione.

Dopo un girone di andata sontuoso e chiuso alla strepitosa quota 30 punti, il team budriese è stato protagonista sin qui di un avvio di ritorno sottotono. E’ chiaro che il calendario (i biancazzurri hanno già dovuto affrontare realtà del calibro di Carpi, Pistoiese, Giana Erminio e Lentigione) e i tanti infortuni non stanno aiutando, resta il fatto che, a causa del bottino di due punti in sei partite, il Mezzolara si trova ora a doversi guardare nervosamente alle spalle viste le sole tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Al netto di tutto ciò, è lecito affermare che quella di oggi contro la Sammaurese è una sfida assolutamente da non sbagliare. Un successo permetterebbe a capitan Roselli e compagni di respirare mentre un risultato negativo rischierebbe di far vacillare le ultime certezze. L’auspicio è quello che la band di Nesi riesca a sfruttare il fattore del ‘Pietro Zucchini’, dove nelle tredici partite giocate in stagione è arrivata una sola sconfitta.

Umore decisamente migliore per il Corticella di Alessandro Miramari che, grazie allo strepitoso successo di sabato scorso contro la seconda forza del campionato Forlì, si è portato all’undicesimo posto a quota 33. Il campionato dei biancazzurri neopromossi, pur con alti e bassi, è sin qui da incorniciare ma, a causa del grande equilibrio che sta regnando in questo girone D, il vantaggio sul sestultimo posto è di soli quattro punti. Per cercare di incrementarlo servirà una grande prestazione sul campo dello United Riccione, squadra rigenerata in questo ritorno e reduce da ben quattro vittorie consecutive che le hanno permesso di mettere una seria ipoteca sulla salvezza.