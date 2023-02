Il Mezzolara chiede strada al Sant’Angelo

di Nicola Baldini

La sofferta vittoria di misura centrata domenica sul campo del fanalino di coda Salsomaggiore ha rappresentato un toccasana per il Mezzolara di Michele Nesi che, grazie a questo primo successo del 2023, è salito al decimo posto a quota 35 e ha ritrovato alcune delle certezze smarrite per colpa del magrissimo bottino di due punti raccolti nelle prime sette partite del ritorno.

Nonostante il team parmense sia già virtualmente retrocesso, espugnare Salsomaggiore è stata un’impresa tutt’altro che semplice considerando che, dopo un primo tempo di puro stampo biancazzurro, nella ripresa sono pian piano usciti i padroni di casa che hanno sfiorato a più riprese il pareggio. Del resto, nelle precedenti due partite, il Salso aveva raccolto quattro punti togliendosi lo sfizio di andare a vincere a Prato. Testimonianza del fatto che, in questo girone D di serie D, si può vincere o perdere da tutti. A dimostrarlo vi è il grande equilibrio che sta regnando a livello di classifica: dal Mezzolara che è decimo alla Correggese che è quartultima vi sono appena quattro punti di differenza. Ciò fa sì che ogni domenica, in base al risultato centrato, si possa passare in un attimo dalle stelle alle stalle, o viceversa.

La prima gioia del 2023 ha permesso a capitan Roselli e compagni di portare a tre le lunghezze di vantaggio sulla zona playout e l’obiettivo, giunti a questo decisivo punto della stagione, è quello di mantenerle o, se possibile, incrementarle.

In questo senso sarà a dir poco fondamentale la sfida interna di oggi, alle 14,30, contro la diretta rivale per la salvezza Sant’Angelo, formazione lombarda che occupa quel sestultimo posto che significa playout. Vincere significherebbe compiere un fondamentale balzo in avanti mentre perdere vorrebbe dire ritrovarsi nuovamente dentro la bagarre. Tra l’altro, la band di Nesi ha una gran voglia di riscattare il match dell’andata, al termine del quale arrivò un netto 2-0 per i lombardi frutto di una prestazione insufficiente.