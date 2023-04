Il Padel Italian Tour si veste di rosa Torna il torneo al Country Club

Quattro giorni di padel al Country Club di Villanova di Castenaso, con la terza edizione del Padel Italian Tour. Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, dal 4 al 7 maggio si replica, con un torneo open solo ed esclusivamente al femminile. In palio, un montepremi di 2mila euro. "E’ sempre più difficile organizzare manifestazioni di grande livello e quindi ritengo doveroso in primis ringraziare i nostri partners, che ci sostengono anche quest’anno, anche perché senza di loro lo sport erroneamente chiamato minore rischia un costante ridimensionamento – così Dario Pattacini, ideatore e organizzatore del torneo, accolto con entusiasmo anche dall’assessora allo sport e bilancio Roberta Li Calzi. "In questa città l’impegno di fare sport è costante e in crescita, grazie agli sforzi, alle energie e alle risorse che tutte le realtà sportive mettono in campo nel quotidiano. Il Pit è l’ennesimo evento che fa grande questa città e che ci consente di attrarre tanti altri eventi, come in una catena virtuosa. Questo torneo rappresenta un’altra bella occasione di sport femminile per il territorio e che porterà a Bologna, città prima in Italia che ha approvato la Carta dei valori per lo sport femminile, tante atlete che si confronteranno in una delle discipline emergenti di questi anni. Col Padel Italian Tour viene rafforzata ancora di più la nostra idea di avere un’ottica metropolitana nell’organizzazione degli eventi dando un senso sempre più ampio di comunità, e ciò rappresenta un valore aggiunto per tanti luoghi e realtà come il Country Club che si impegnano a rendere speciali le manifestazioni". E’ sarà proprio il Country Club il teatro della competizione. "Gestiamo il circolo dal 2016, da allora abbiamo sempre organizzato eventi di rilievo: il Pit è uno degli open nazionali più importanti e siamo felici di ospitare questa terza edizione", afferma il presidente del Country Club, Mario Trebbi. Parole a cui hanno fatto eco quelle del sindaco di Castenaso, Carlo Gubellini, che si è detto "orgoglioso di ospitare questa manifestazione". Al momento sono 8 le coppie che si sfideranno: il torneo è a ingresso gratuito con gli appassionati che avranno inoltre la possibilità di seguire il tutto in diretta su Madeinbotv e in streaming su Sport2u, OASport e OAPlus.

Giovanni Poggi