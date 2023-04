Il PalaDozza aprirà i cancelli alle 19

Domani si giocherà la prima gara della serie finale tra la Virtus e Schio che assegnerà lo scudetto. I cancelli del Paladozza apriranno alle ore 19 e sarà possibile entrare da tutti i varchi di accesso di piazza Azzarita, via Calori, via Graziano e via Nannetti. A tutti gli spettatori è chiesto di indossare qualcosa di bianco o di nero in modo tale da creare subito un’atmosfera di sostegno alla squadra. Negli intervalli corti della partita le ginnaste della Polisportiva Pontevecchio, storica realtà bolognese che da anni partecipa al Campionato di serie A di ginnastica ritmica, si esibiranno per intrattenere il pubblico.

All’intervallo lungo, invece, sul parquet del Paladozza spetterà a "Fosco 17", pseudonimo di Luca Jacoboni, il cantautore bolognese protagonista sul palco di Sanremo Giovani intrattenere i presenti. L’impianto è sold out, il che significa che la società ha staccato più di 5mila biglietti.