Il patron Saputo a fine mese proverà a blindare il suo allenatore

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Ma fino a prova contraria Thiago Motta ha un contratto col Bologna fino al 2024 e anche in queste ore non filtra alcuna intenzione, da parte del diretto interessato, di farsi distrarre oggi dai ragionamenti sul futuro.

"Non è il momento", aveva detto Motta dopo il 3-0 con l’Udinese. E sabato a Bergamo a precisa domanda il tecnico rossoblù ha risposto alla Thiago, ovvero invitando tutti a concentrarsi sul Milan. Verosimilmente dopo il trittico Milan-Verona-Juventus le prospettive di classifica dei rossoblù saranno più chiare e, con Saputo atteso in città proprio nei giorni della sfida con la Signora, insieme al patron e ai suoi dirigenti Thiago potrebbe svelare le sue carte.

Saputo peraltro in queste ore ha altro di cui preoccuparsi. Se il Bologna lo sta riempiendo di gioie ad assorbire le energie dell’azionista di maggioranza rossoblù sono i travagli del Cf Montreal, sconfitto nuovamente in trasferta, con un pesante 0-4, sul campo del New England Revolution.

Detto che il secondo dei quattro gol è frutto di un fallo di mano dell’ex rossoblù Corbo, ora Montreal chiude la classifica della Eastern Conference di Mls con 3 punti in 6 partite, frutto di una vittoria e ben 5 sconfitte.

In compenso in Eredivisie continua a brillare la stella di Sydney Van Hooijdonk, sabato autore di una doppietta che ha deciso il 2-1 del suo Heerenveen sul Volendam.

La punta rossoblù in prestito, con 13 reti, figura al terzo posto nella classifica dei cannonieri della serie A olandese.

m. v.