Il Pianoro di Parisi parte subito di corsa: due successi nel derby

Scatta il campionato italiano T20 di cricket e si comincia subito con il derby tra il Pianoro del presidente Arcido Parisi e il Bologna. Si gioca sul campo del centro sportivo Dozza e il Pianoro, all’ultimo momento, deve rinunciare a Luis Di Giglio, Abbas e Abdul.

Nonostante tutti i problemi, però, capitan Rana Waleed riesce comunque ad assemblare un gruppo capace di ottenere una doppia vittoria.

Pressoché perfetto, al lancio, il Pianoro che, partendo proprio dalla difesa, concede 136 punti ai rivali. Così, una volta in battuta, la gara finisce al diciassettesimo over quando viene raggiunta quota 139.

Nella seconda partita il Pianoro comincia in battuta e mette insieme 156 punti. Bologna ci prova con determinazione, ma la rincorsa di ferma a quota 146 e, per Pianoro, matura la seconda vittoria di fila. Ottima la prestazione di Manpreet Singh nel ruolo di Wk. Domenica prossima sosta: le due squadre torneranno in campo il 30 aprile con una sfida incrociata con le marchigiane. Il Pianoro aspetterà l’arrivo dell’Ancona mentre il Bologna incrocerà la strada del Panthoons Marche.