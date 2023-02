RARI NANTES

6

FLORENTIA

6

RARI NANTES : Sesena, Repetto 4, Perna, Lekness 1, Mazzia, Redaelli, Morselli, M. Lepore, Marchetti, De Vincentiis 1, Altamura, Toth, Allotta. All. Posterivo.

RARI NANTES FLORENTIA: Banchelli, Nencha, L. Lepore, Cordovani 1, Gasparri, Vittori 2, Nesti 1, Mugnai, Osti, Merli, Landi 2, Capaccioli, Pellegrino. All. Cotti.

Arbitri: Ricciotti e Zedda.

Note: parziali 2-2, 1-1, 2-3, 1-0.

Finisce in parità la sfida salvezza tra Rari Nantes Bologna e Florentia. Confronto dalle mille emozioni e dalla grande tensione quello andato in scena alla piscina Sterlino, con le due squadre che hanno fallito entrambe il colpo del ko.

Il pareggio permette se non altro alla Florentia di fare un ulteriore passettino in chiave salvezza, così come la Rari Nantes stacca la Brizz Acireale, in attesa di affrontare nella decisiva sfida salvezza di sabato prossimo proprio le siciliane a Catania.

Bene Repetto autrice di un poker personale, così come buona la prestazione di Sesena tra i pali bolognesi.

Le altre gare: Rapallo-Orizzonte Catania 7-17, Roma-Bogliasco 18-1, Trieste-Como, Plebiscito Padova-Acireale (posticipata all’1 marzo).

La classifica: Roma 39; Padova e Catania 33; Rapallo 21; Trieste e Bogliasco 15; Florentia 10; Como 9; Rari Nantes Bologna 7; Acireale 6.