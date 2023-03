Il Progresso alla scoperta del Tropical Coriano Castenaso, c’è la capolista Victor San Marino

Alle 14,30 in campo le bolognesi che militano nel girone B. Il Progresso, agganciato al secondo posto dal Russi, è chiamato a rispondere sul campo del Tropical Coriano. Il Granamica, sesto a 49, farà visita al Masi Torello Voghiera mentre il Medicina Fossatone, settimo a 46, ospiterà il Pietracuta. Match casalingo anche per il Castenaso che, ottavo a 43, cercherà di fermare la corsa della corazzata nonché capolista del campionato Victor San Marino. Per quanto riguarda il raggruppamento A, il Sasso Marconi, che occupa il nono posto a quota 40, se la vedrà tra le mura amiche contro il temibile Colorno mentre l’Anzolavino, penultima a 20 e a rischio retrocessione diretta, sarà impegnata sul campo della rivale Modenese.