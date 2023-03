Il Progresso aspetta la Savignanese

Il magro bottino di un punto raccolto nelle ultime due partite ha ridimensionato il sogno del Progresso di raggiungere la Victor San Marino in vetta al girone B di Eccellenza. Al contrario del team di Castel Maggiore, quella sammarinese è una corazzata costruita per vincere e, visti i nove punti di distacco, la band di Franco Farneti deve pensare a difendere quel secondo posto che vale l’accesso agli spareggi. Fondamentale l’anticipo interno di oggi, alle 15, contro la Savignanese. Alla stessa ora scenderà in campo anche la capolista Victor San Marino (in casa contro il Tropical Coriano).

La classifica: Victor S. Marino 66, Progresso 57, Russi 54, Sanpaimola 52, Savignanese 49, Medicina Fossatone e Granamica 46, Diegaro 43, Castenaso 40, Bentivoglio e Ronco 29, Coriano e Masi Torello 37, Pietracuta 36, Classe 32, Sant’Agostino 28, Valsanterno 18, Comacchiese 16, Del Duca 13, Cattolica 12.