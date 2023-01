Il Progresso cala il tris e vede la vetta

Prosegue senza sosta la marcia del Zola Predosa (Promozione, girone C). La band di Nicola Zecchi ha infatti regolato 2-0 il Casumaro (reti di Mannarino e Vandelli) mantenendo cinque lunghezze di vantaggio sull’Atletic Cdr Mutina (che ha battuto 3-1 la Vadese Sole Luna) e allungando a più otto sul Faro che non ha potuto disputare il proprio match interno contro il Fossolo a causa dell’impraticabilità del ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano. Pari casalingo (1-1 firmato Cini) del Trebbo con il Cavezzo mentre Msp e Porretta hanno rimediato due ko esterni: i primi sono caduti 2-0 sul campo della Quarantolese mentre i secondi sono stati sconfitti di misura (1-0) sul terreno della Virtus Camposanto. Per quanto riguarda invece il raggruppamento D, tutti gli occhi erano puntati sul derby tra Atletico Castenaso ed Osteria Grande: a spuntarla sono stati i padroni di casa che, dopo l’iniziale svantaggio firmato Cornacchia, l’hanno ribaltata 3-1 nel finale grazie a Galluccio, Semprini e Macaluso. Pareggio a reti bianche, infine, per la Libertas Castel San Pietro che, nella delicata sfida salvezza sul campo della diretta rivale Sesto Imolese, impatta 0-0.