Il Progresso di Farneti a un passo dal sogno Granamica e Medicina, obiettivo in comune

Penultima giornata di campionato oggi, alle 15,30, per l’Eccellenza. Nel girone B, l’unica squadra ancora in corsa per il proprio obiettivo è il Progresso, ormai ad un passo dal secondo posto che vale l’accesso agli spareggi nazionali. Al team di Franco Farneti basterà raccogliere un punto nelle ultime due partite per avere la certezza del posizionamento e l’ideale sarebbe quello di riuscire a farlo già oggi nel match interno contro il Diegaro. Granamica e Medicina Fossatone, appaiate al quinto posto a quota 62, vogliono chiudere positivamente la stagione. Il team di Davide Marchini farà visita al Futball Cava Ronco mentre la band di Giangiacomo Geraci se la vedrà tra le mura amiche con il Cattolica. Il Castenaso di Marco Gelli, ottavo a 55, sarà di scena a Russi mentre il Bentivoglio di Nicola Galletti, nono a 54, ospiterà il Tropical Coriano sul terreno di gioco di San Pietro in Casale. Per quanto riguarda invece il raggruppamento A, il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, nono a quota 49, è atteso dal match interno contro il Rolo mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, ultimo e già retrocesso in Promozione, ospiterà La Pieve Nonantola.