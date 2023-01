Il Progresso di Farneti cerca il blitz con Pietracuta Il Medicina fa visita al Bentivoglio per il salto

Ha una grande occasione per portarsi al secondo posto del girone B di Eccellenza il Progresso di Franco Farneti. Nell’anticipo di ieri, la seconda forza del campionato Russi è stata infatti fermata sul pari (1-1) dal Futball Cava Ronco e, in caso di successo oggi sul terreno di gioco del Pietracuta, il team di Castel Maggiore si porterebbe in solitaria al secondo posto. Il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci, sesto a 39, ospiterà il Diegaro mentre il Granamica di Davide Marchini, che condivide la stessa posizione di classifica con i giallorossi di Medicina, è atteso dal derby sul campo del Bentivoglio di Nicola Galletti, tra le migliori sorprese di questo campionato visti i 33 punti già raccolti da neo-promossa.

Impegno esterno, infine, per il Castenaso di Marco Gelli, che sarà di scena sul campo della Del Duca Grama. Per quanto riguarda invece il girone A, entrambe le bolognesi che vi fanno parte sono attese da match casalinghi. Il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, ottavo a quota 32, ospiterà la Vignolese mentre l’Anzolavino di Alessandro Evangelisti, terzultima a 18, se la vedrà con la diretta rivale per la salvezza Fidentina che la precede di tre punti in classifica.

