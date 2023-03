Il Progresso di Farneti non si ferma più

Con la lotta per la vittoria finale ormai relegata alla capolista Zola Predosa e alla principale inseguitrice Faro Gaggio, nel girone C di Promozione l’altra grande bagarre è in zona salvezza.

Con il Trebbo, quinto, e ieri sconfitto in casa dal Casumaro, che può ritenersi sostanzialmente salvo visti i 38 punti, il duello è veramente aperto se si considera che dalla sesta della classe Virtus Camposanto (34) alla terzultima Fossolo (27) vi sono appena sette lunghezze di distacco.

Un bel passo in avanti lo ha fatto, senza dubbio, l’Msp, capace di aggiudicarsi 2-0 il delicato derby salvezza andato in scena proprio sul terreno di gioco del Fossolo. Seconda vittoria consecutiva anche per il Porretta che, tra le mura amiche, ha regolato 3-0 la retrocessa Vadese Sole Luna. Nel girone D, il Massa Lombarda si è laureato ufficialmente campione, con le nostre tre portacolori che sono state tutte sconfitte. L’Atletico Castenaso, ancora secondo a quota 50, ha perso 3-1 sul campo del Sesto Imolese mentre l’Osteria Grande, ora quinta a 48, è caduta 2-1 a Mesola.

Sconfitta interna e penultimo posto in classifica per la Libertas Castel San Pietro che, sul proprio campo, è stata battuta 3-2 dal Solarolo.