Un gol di Bardeggia dopo due minuti ha permesso al Progresso di aggiudicarsi il derby sul campo del Bentivoglio e continuare a sognare un aggancio alla capolista Victor San Marino. Importante vittoria per il Granamica che ha espugnato 1-0 la Valsanterno (rete di Maione). Pari a reti bianche tra Medicina Fossatone e Futball Cava Ronco mentre il Castenaso, vittorioso in rimonta per 2-1 a Cattolica (doppietta di Jammeh), si piazza ottavo.

Nel girone A, l’Anzolavino sfiora il colpaccio sul campo della seconda forza Virtus Castelfranco: in vantaggio al 91’ con Margiotta, il team di Anzola ha subìto il pari solo al 95’ a opera di Casarano.