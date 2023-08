Il pubblico, unico e vero top player

Franco

Caniato

E sotto le Due Torri è successo che si sono venduti alcuni pezzi pregiati, nella speranza di scoprirne altrettanti di pari valore, magari anche migliori.

Di sicuro quest’estate il Bologna ha capito di aver già in casa il grande acquisto, di avere tra le mani qualcosa di fondamentale per disputare un campionato a testa alta: l’amore sviscerato del tifo rossoblù. I 14-15mila abbonamenti già acquistati dai bolognesi, oltre il 10 per cento in più dell’anno scorso, sono il sinonimo dell’attaccamento di questa città alla squadra del cuore. Una ricchezza da non sperperare, un grande affetto che, cavalcando l’onda dell’entusiasmo, può aiutare la squadra a disputare un’altra stagione importante, anche con nuovi protagonisti in campo. D’altronde, l’amore di questa maglia e di tutti i figli suoi, proprio come recita un bel coro della curva, a volte può davvero fare miracoli. Quelli che servono al Bologna di Thiago Motta.