Il ricordo di Niccolò Galli abbraccia quello di Sinisa

Il 9 febbraio è giorno indimenticabile a Casteldebole. Perché in questa data, 22 anni fa, venne a mancare il ragazzo di cui oggi porta il nome il centro tecnico rossoblù: Niccolò Galli. Come ogni anno, anche ieri il Bologna ha commemorato la scomparsa del numero 27 alla presenza dei familiari: il papà Giovanni, ex portiere di Fiorentina e Milan, la mamma Anna e la sorella Carolina. La cerimonia si è svolta intorno alle 14 nel piazzale del centro tecnico, davanti al cippo con l’immagine di Niccolò ed è stata officiata da don Luciano Luppi e da don Massimo Vacchetti. Ma la cerimonia è diventata occasione anche per ricordare Sinisa Mihajlovic, perché Giovanni Galli, nel corso di un discorso a squadra, staff tecnico e dirigenza, ha voluto unire alla memoria del figlio anche quella dell’ex tecnico, rendendo ancor più toccante un momento da sempre molto sentito in casa Bologna.