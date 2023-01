Il rimpianto di coach Scariolo "Serve una gestione più serena"

La Virtus manca l’aggancio. Persa la battaglia ai rimbalzi, la formazione di Sergio Scariolo non riesce, solo con il talento di Milos Teodosic a ribaltare una situazione che l’ha vista rincorrere per tutto il match.

"La nostra è stata una partenza molto lenta, senza trovare il giusto assetto – conferma coach Sergio Scariolo – poi ci abbiamo provato, ma nell’ultimo quarto Taylor ha fatto la differenza. Un colpo per noi. Guardando le statistiche salta all’occhio la differenza nei rimbalzi e nei tiri liberi. Abbiamo fatto quel che potevamo e adesso voltiamo pagina e ci prepariamo per la prossima sfida contro l’Olympiacos".

Zalgiris che si conferma squadra solida cinica che è andata a colpire la Virtus nei suoi punti deboli.

"Hanno sempre attaccato il nostro difensore più debole nell’uno contro uno e quando dietro i lunghi sono andati ad aiutare, sono riusciti a prendere rimbalzo in attacco, trasformandoli in punti che alla fine sono stati importanti. Il loro attacco in penetrazione ci ha puniti. Dobbiamo fare di più nell’uno contro uno, nell’aiuto e nell’aiuto dell’aiuto, mettendo in campo maggiore cattiveria e aggressività".

Il mancato aggancio non fa cambiare idea a Scariolo sulla Virtus.

"Non abbiamo ansia della classifica, non possiamo permettercelo. Competiamo e in condizione di forma buona avremmo potuto vincere. Mentalmente dobbiamo gestire meglio le partite da vincere, con pazienza e serenità anche se cominciamo male".

Filippo Mazzoni